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В Сасове на пост главы горадминистрации в третий раз переизбрали Евгению Рубцову

В Сасове выбрали главу администрации муниципального образования. Об этом сообщило ИД «Пресса» в четверг, 18 ноября.

Решение приняли на заседании гордумы. На пост главы горадминистрации выдвинули две кандидатуры — Евгении Рубцовой и Вадима Игнатьева.

Второй кандидат в настоящее время занимает должность начальника медсанчасти Сасовского летного училища гражданской авиации-филиал ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Бугаева».

По решению депутатов, главой городской администрации стала Евгения Рубцова. Она находится в этой должности с 20 марта 2012 года.