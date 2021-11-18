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В Рязанском районе «одиннадцатая» столкнулась с «Шевроле»
Авария случилась на 26-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

В Рязанском районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, примерно в 12:40 на 26-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин». По предварительной информации, 29-летний житель Пронска на «ВАЗ 2111» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Aveo, которым управлял 63-летний рязанец.

Водителя «одиннадцатой» госпитализировали с травмами. Водителю второго транспортного средства оказали медпомощь на месте.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2111» получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля «ШЕВРОЛЕ АВЕО» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.