В Рязанской облдуме прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета

В них участвовали как депутаты, так и главы муниципалитетов. Через интернет свои вопросы задали и жители области.

Рязанская облдума в четверг, 18 ноября, организовала публичные слушания по проекту бюджета региона на 2022 год и на предстоящий трехлетний период. Участие приняли как депутаты, так и главы муниципалитетов — они присоединились к обсуждениям по системе видеоконференцсвязи. Через интернет вопросы задавали и обычные жители области.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин отметил, что публичные слушания предваряют принятие проекта бюджета в первом чтении. Это позволит депутатам подготовить поправки с учетом мнения общественности. Глава регионального парламента сообщил, что основные характеристики бюджета были тщательно проработаны на комитетах. Он подчеркнул, что в проекте учтены приоритеты по выполнению всех социальных обязательств и достижению национальных целей.

— Первая цель, обозначенная в Указе Президента Р. Ф. , — это сохранение населения, здоровье и благополучие людей. В условиях пандемии система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, многие существующие проблемы обострились. В рамках текущего бюджета губернатором уже принято решение о выделении дополнительных средств. Из федерального центра идет помощь. Поэтому в работе над проектом бюджета парламентарии остановятся детально на всех расходных статьях, связанных со здравоохранением, с целью повышения качества медицинской помощи и более эффективной работы системы. Это самая главная задача для нас, — заявил Аркадий Фомин.

В своем докладе заместитель председателя регионального правительства Светлана Горячкина отметила, что в бюджете 2022 года в полном объеме предусмотрены средства на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Рязанская область будет участвовать в 11 национальных проектах. Завершится возведение школы в Кальном, корпуса онкодиспансера в Рязани, начнется строительство нового корпуса в школе-интернате Шацкого района. Кроме того, в регионе продолжится строительство учреждений дошкольного образования, модернизация муниципальных детских школ искусств.

Заместитель регионального министра промышленности Галина Крутова проинформировала о том, что бюджет 2022 года составлялся на основе базового прогноза развития области. «Рост производства ожидается во все ближайшие годы. Наиболее высокие темпы сложатся в оборонном комплексе и фармацевтике. Строители к 2024 году будут вводить в полтора раза больше жилья, чем в 2020 году. В пандемию наша область была единственной в ЦФО области с увеличением розничного товарооборота, и он продолжится. Инвестиции должны расти примерно на 7% ежегодно», — заявила она.

Об источниках доходов областного бюджета и о направлениях его расходов, об участии региона в нацпроектах подробно рассказала министр финансов Марина Наумова.

В конце слушаний члены правительства ответили на вопросы жителей области, депутатов и председателей районных дум, руководителей общественных организаций, уточнявших, включены ли в бюджет те или иные проекты и предложения.