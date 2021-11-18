В Рязанской области в ночь на пятницу похолодает до -6 градусов
Также в регионе ожидается сильный ветер. Ночью местами возможны порывы до 15 м/c.
В Рязанской области в ночь на пятницу похолодает до -6 градусов. Прогноз на 19 ноября опубликовало региональное ГУ МЧС.
В области местами пройдут небольшие осадки. Местами ожидается гололед.
Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/c. Ночью местами возможны порывы до 15 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по области ночью — от -6 до -1 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.