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В Рязанской области появится культурный центр «Тарковский»
Планируется, что центр появится недалеко от дома известного режиссера. В настоящее время рязанские власти разрабатывают проект многофункционального центра, предполагающего в том числе творческие лаборатории.

Губернатор Николай Любимов обсудил планы о создании культурного центра «Тарковский» с министром культуры России Ольгой Любимовой в ходе рабочей встречи. Информация об этом в четверг, 18 ноября, появилась на сайте областного правительства.

Планируется, что центр появится недалеко от дома известного режиссера. В настоящее время рязанские власти разрабатывают проект многофункционального центра, предполагающего в том числе творческие лаборатории.

«В поселке Мясной Путятинского района была сделана дача по проекту Андрея Тарковского. Сегодня в доме сохранилось все, как было при нем. Мы находимся в постоянном контакте с сыном режиссера Андреем Андреевичем, он приезжает туда и поддерживает этот проект», — сказал Николай Любимов.

Глава региона также обсудил и другие планы по развитию сферы культуры и туризма. Например, он рассказал, что в регионе продолжается активная реализация мероприятий в рамках нацпроекта «Культура». Так, к концу 2021 года в регионе построят два дома культуры, а в 2022 году — появятся еще два объекта. Кроме того, в текущем году власти планируют открыть три библиотеки и еще семь в период с 2022 по 2024 годы. Продолжается и открытие виртуальных концертных залов и оснащение кинозалов.

Ольга Любимова подчеркнула, что с открытием этих учреждений культуры важно, чтобы они продолжали работать.

«Необходимо, чтобы регулярно проводились мероприятия как в модельных библиотеках, так и в клубах, создаваемых в рамках нацпроекта», — сказала министр культуры.

Также глава региона сообщил, что после закрытия рязанского филиала Московского госуниверситета культуры и искусств, часть специальностей перенесли в РГУ имени Есенина. В частности, на базе рязанского госуниверситета продолжат готовить специалистов по направлениям документоведение, музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, режиссура театрализованных представлений и праздников и другие. Министр пообещала рассмотреть предложения региона о контрольных цифрах приема в РГУ по этим направлениям 2023/24 годах.