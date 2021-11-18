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В Рязани в ДТП с автобусом пострадала водитель «Шкоды»
Авария произошла в среду, 17 ноября.

В Рязани в ДТП с автобусом пострадала женщина. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 17 ноября, примерно в 18:30, около дома № 68/12 по улице Новой.

По предварительным данным, 32-летняя рязанка на Skoda Fabia выехала на встречную полосу, предназначенную для маршрутных транспортных средств, и врезалась в стоящий автобус.

В результате аварии водитель легковушки получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.