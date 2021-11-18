В Рязани в ДТП с автобусом пострадала водитель «Шкоды»
Авария произошла в среду, 17 ноября.
В Рязани в ДТП с автобусом пострадала женщина. Об этом сообщило
Авария произошла в среду, 17 ноября, примерно в 18:30, около дома № 68/12 по улице Новой.
По предварительным данным, 32-летняя рязанка на Skoda Fabia выехала на встречную полосу, предназначенную для маршрутных транспортных средств, и врезалась в стоящий автобус.
В результате аварии водитель легковушки получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка.