В Рязани увеличат количество зеленых зон

Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию.

В Рязани увеличат количество зеленых зон. Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию.

Прежде всего, чиновники обсудили озеленение территории в Бутырках. Они планируют функциональное зонирование изменить с зоны городских парков, скверов, бульваров, спорткомплексов и сооружений, многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Также зонирование планируется на трех участках в районе Храпова.

Кроме того, на заседании рассмотрели проект городского бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов касательно градостроительной деятельности и землепользования.

Так, на разработку градостроительной и проектной документации в рамках программы «Жилище» выделят 10,9 млн рублей. Для комплексного освоения и развития территории запланированы средства в размере 100 млн рублей. В частности, эти средства уйдут на строительство новых улиц в районе Мервино, новых детских садов в районах Кальное и Семчино. На реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрено 33,5 млн рублей.

Также средства выделят на проектные и строительно-монтажные работы кладбища «Преображенское» — 14 млн рублей, проектно-изыскательские работы по строительству школы на 600 мест в районе стадиона «Спартак» — 6,5 млн рублей, детской школы искусств № 7 в Дашково-Песочне — 6 млн рублей, строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Торфмаш — 800 тыс рублей.

После рассмотрения на заседаниях всех комитетов РГД проект бюджета вынесут на заседание рязанской гордумы.