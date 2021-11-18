В Путятине спасли провалившуюся в колодец собаку

На лай собаки обратила внимание работница местной больницы. Она рассказала, что в этот момент находилась на работе.

В Путятине спасли собаку, провалившуюся в канализационный колодец. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщило ИД « Пресса ».

На лай собаки обратила внимание работница местной больницы. Она рассказала, что в этот момент находилась на работе.

«Я была на работе и услышала крик. Вышла и поняла, что скулит и лает собака. Пошла на голос и увидела, что в канализационной яме плавает пес. Плавает и кричит. Это была канализация частного дома, яма была закрыта железными листами и тесинами. Пес, видимо, побежал по ним и провалился», — рассказала женщина.

Местная жительница позвала подругу, а затем позвонила в МЧС. Там в помощи отказали. Тогда они решили спасти собаку своими силами: притащили веревку, детскую ванну и пытались что-то предпринять.

«Ничего не получалось. Потом опустили в яму лестницу, поймали голову пса в лестничный проем и стали держать, чтобы он не захлебнулся. Глубина там метра четыре, не меньше. Позвонили в администрацию, там обещали помочь»", — поделилась женщина.

В воде животное пробыло около двух часов. Спасти его удалось лишь сотрудникам МКП, которые сделали петлю из веревки и с помощью мотыги надели ее на собаку. Таким образом они ее вытащили и сразу укрыли одеялом.

«Пес бездомный, но безобидный и уже довольно старый. Все его подкармливали, он никогда никого не тронул», — рассказала женщина.

В настоящее время спасатели пытаются спасти жизнь собаке, держат в тепле и выпаивают теплым молоком из шприца.