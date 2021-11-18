В Москве прошел Второй Российско-узбекский образовательный форум

В нем участвовал исполняющий обязанности ректора РГАТУ Александр Шемякин.

Временно исполняющий обязанности ректора РГАТУ имени Костычева Александр Шемякин принял участие в работе Второго Российско-узбекского образовательного форума.

Он проходил 16-17 ноября на базе МГУ имени Ломоносова при организационной поддержке Российского Союза ректоров.

В работе форума, организованного в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию, также участвовали руководители министерств и ведомств России и Узбекистана, президенты академий наук, более 100 ректоров и представителей ведущих российских вузов и высших учебных заведений Узбекистана.

На торжественном открытии мероприятия начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов зачитал приветствие Владимира Путина, а чрезвычайный и полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов — приветствие Шавката Мирзиеева. Участников форума также приветствовали министр просвещения России Сергей Кравцов и министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Абдукодир Тошкулов. С программными докладами перед присутствующими выступили президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий и ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Ином Маджидов.

В центре внимания участников форума были вопросы, касающиеся ключевых направлений развития сотрудничества между вузами обеих стран: взаимодействие в сфере подготовки кадров, развитие совместных научных исследований с учетом приоритетов двустороннего сотрудничества, а также перспективы изучения русского языка в среднеазиатской республике.

Совместно с руководителями министерств и ведомств России и Узбекистана, Российским Союзом ректоров, ведущими российскими и узбекскими вузами была принята и подписана итоговая резолюция форума. Его работа завершилась церемонией подписания документов о двустороннем сотрудничестве вузов России (среди них — Рязанский агротехнологический университет) и Узбекистана в области подготовки кадров и развития совместных научных исследований.