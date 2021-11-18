В Мордовии осудили 25-летнюю рязанку за торговлю наркотиками

Она распространяла их на территории Рязанской области и Республики Мордовия в виде «закладок».

В Мордовии вынесли приговор 25-летней жительнице Рязанской области. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил портал « Известия Мордовии ».

Девушка начала торговать наркотиками летом 2020 года. Она распространяла их на территории Рязанской области и Республики Мордовия в виде «закладок».

В январе 2021 года рязанка забрала из Московской области 173 грамма синтетического наркотика и передала его для хранения и дальнейшей продажи своему знакомому в Саранске. В феврале они вновь забрали наркотики из Москвы, но уже весом 1,7 килограммов. Часть они сбыли в Рязанской области, полкилограмма — привезли для продажи в Мордовию. Там они сделали 20 закладок, после чего их задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД.

Рязанку признали виновной. Ей назначили наказание в виде десяти лет колонии общего режима.

Фото УМВД по Республике Мордовия