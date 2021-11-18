В Кадомском районе перевернулась фура с древесиной

Водитель получил легкие травмы.

В Кадомском районе перевернулся грузовик MAN с древесиной. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в четверг, 18 ноября, на дороге «Сасово-Восход-Кадом», недалеко от села Восход.

По словам инспектора ОГИБДД МО МВД России «Сасовский» Елены Левиной, шатурянин за рулем не справился с управлением и грузовик MAN опрокинулся на бок. «Водитель получил легкие травмы. После того, как ему оказали медицинскую помощь, он отправился домой», — заявила полицейский.