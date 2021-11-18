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В Екатеринбурге водитель автобуса угрожал рязанскому автомобилисту
В руках у мужчины был нож.

В Екатеринбурге водитель автобуса угрожал рязанскому автомобилисту. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил telegram-канал «Екатеринбург № 1» со ссылкой на свидетельницу произошедшего.

По словам очевидца, инцидент произошел в районе пересечения улиц Бабушкина и Баумана. Женщина рассказала, что перед ней остановились маршрутка и машина с рязанскими номерами. Она отметила, что застала момент, когда водитель последнего подошел к окну автобуса.

«Началась потасовка, у водителя маршрутки был в руках нож. Все это произошло у здания полиции!», — рассказала подписчица.

В ролике заметно, что в конфликте участвовала и другая женщина — она била неприятеля резиновым ковриком.

Информации о пострадавших в результате конфликта нет.