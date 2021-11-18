В Александро-Невском районе в ДТП попали три большегруза

В аварии пострадал один из водителей.

В Александро-Невском районе в ДТП попали три большегруза. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария случилась вечером среды, 17 ноября, на трассе Р-22 «Каспий». Автомобили двигались попутно в сторону Москвы.

По предварительным данным, водитель автомобиля с прицепом, шедшего впереди, не убедился в безопасности маневра и начал разворот. Из-за этого фура столкнулась с двумя машинами, которые шли друг за другом.

В итоге все грузовики получили технические повреждения. Водителя второй фуры доставили в Ряжскую райбольницу. У него выявили перелом бедра правой ноги.

Инспекторы ДПС проверили режим труда и отдыха водителей фур. На одного составили административный протокол. Специалисты не смогли получить данные с тахографов двух других мужчин — они вышли из строя из-за ДТП.