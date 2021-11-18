В Александро-Невском мужчина ударил ребенка и угрожал жене ножом

Инцидент произошел в воскресенье, 14 ноября.

В Александро-Невском мужчина ударил ребенка и угрожал жене ножом. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в воскресенье, 14 ноября.

В полицию обратилась жительница поселка. Она рассказала, что пьяный муж угрожает ее убить.

На место выехали полицейские. Они узнали, что нетрезвый мужчина обижал несовершеннолетнего ребенка. На его защиту встала мать. Разозлившийся муж схватил нож и начал угрожать женщине, что зарежет ее.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».