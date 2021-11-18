Умер сыгравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин
Ему было 58 лет.
Умер актер Игорь Савочкин. Об этом сообщил
По словам представителя организации, Савочкин умер в больнице в среду, 17 ноября. Причину смерти они не назвали. 10 ноября СМИ сообщали о госпитализации актера из-за болей в спине.
Савочкин начал сниматься в кино в 1990-ых. Он известен ролями в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Черная молния», «Эпидемия», «Левиафан» и другие. Всего на его счету почти 100 киноработ.
С ноября 2014 по сентябрь 2015 года Савочкин вел на «Первом канале» программу «Теория заговора».
Актеру было 58 лет.