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Умер сыгравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин
Ему было 58 лет.

Умер актер Игорь Савочкин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино России.

По словам представителя организации, Савочкин умер в больнице в среду, 17 ноября. Причину смерти они не назвали. 10 ноября СМИ сообщали о госпитализации актера из-за болей в спине.

Савочкин начал сниматься в кино в 1990-ых. Он известен ролями в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Черная молния», «Эпидемия», «Левиафан» и другие. Всего на его счету почти 100 киноработ.

С ноября 2014 по сентябрь 2015 года Савочкин вел на «Первом канале» программу «Теория заговора».

Актеру было 58 лет.