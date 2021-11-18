Умер белорусский футболист Денис Ковба

Спортсмену было 42 года.

Умер белорусский футболист Денис Ковба. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Крылья Советов».

«Футбольный клуб „Крылья Советов“ приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…», — указано в некрологе. Позже СМИ сообщали, что спортсмен находился в реанимации с COVID-19. Ему было 42 года.

Помимо самарского клуба, Ковба в разные годы выступал за «Химки», белорусский «Локомотив», украинские «Звезду» и «Александрию» и чешскую «Спарту».