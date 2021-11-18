\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 72.82 0.26 18/11
ЦБ EUR 82.36 -0.16 18/11
Нал. USD 72.3 / 74.3 11:48
Нал. EUR 85.45 / 82.95 15:46
Новости
Публикации
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 2021 18:11
2 271
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 683
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 733
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
5 354
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Тишковец: в субботу в Центральной России ожидается сильнейший за 73 года снегопад
По его словам, это приведет к формированию снежного покрова

В Центральной части России в субботу, 20 ноября, ожидается самый сильный снегопад за последние 73 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Атмосферное давление к 12:00 мск субботы рухнет в барическую „пропасть“ — понизится с 736 мм ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 мм ртутного столба, что почти на 28-30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5-6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году. Уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм ртутного столба», — заявил Тишковец.

Он подчеркнул, что это будет «ярко выраженная барическая „пила“» и она негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

По словам Тишковца, скачки атмосферного давления связаны с ныряющим циклоном «Ульрих» — он сформировлся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

Отмечается, что из-за циклона в Центральной России выпадет до 25% от месячной нормы осадков. Также ожидается сильный ветер — порывы достигнут скорости до 18-23 м/c.

«Согласно метеостатистики, подобного рода интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко, и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ, с 1948 года, лишь в 1954 (13,9 мм), 2004 (15,2 мм) и 2010 (10,5 мм) годах. То есть, в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса», — подчеркнул Тишковец.

Метеоролог сообщил, что снегопад приведет к началу формирования снежного покрова, который пролежит до весны.