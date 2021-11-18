Рязанский приборный завод «посвятил в рабочие» 15 человек

На церемонии звучали напутствия молодым рабочим, отсчет трудового стажа которых начался на Приборном заводе.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошла торжественная церемония «Посвящение в рабочие». На ней звучали напутствия молодым рабочим, отсчет трудового стажа которых начался на Приборном заводе.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов, представители подразделений завода, наставники и почетные гости: заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Александр Лощинин, председатель Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов, директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов.

Обращаясь к молодым рабочим, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов сказал: «Я вам искренне желаю, чтобы ваше становление как профессионалов на нашем заводе прошло успешно, что бы вы как можно быстрее влились в наш трудовой коллектив. У нас на заводе сильны традиции наставничества, поэтому берите пример со своих наставников, перенимайте от них профессиональные навыки и человеческие жизненные принципы: любовь к заводу, ответственность, внимание к окружающим. Вы выбрали рабочую профессию, именно вы создаете реальную продукцию, которую завод реализует для различных отраслей. И от того, как вы будете трудиться, зависит качество продукции, сроки ее изготовления и в конечном итоге финансовое состояние завода и благосостояние каждого работника».

К поздравлению присоединились почетные гости и старшие коллеги. Директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов, напутствуя молодежь, пожелал ей продолжать учиться, не сдаваться перед трудностями и найти свое место в жизни. Он также подчеркнул, что на Рязанском приборном заводе действует лучшая в регионе система наставничества. Анатолий Федорович отметил огромную роль заводчан-наставников в деле профессионального становления молодых рабочих и вручил Благодарности Рязанского политехнического колледжа за эту работу фрезеровщику Николаю Луканову и старшему мастеру участка Юрию Савину.

Затем подвели итоги заводского конкурса «Лучший наставник молодежи» и вручили Дипломы победителям — начальнику лаборатории Надежде Четверовой, ведущему инженеру по организации, эксплуатации и ремонту Людмиле Силкиной, экономисту по планированию Нелле Ласкиной.

Кульминацией мероприятия стала торжественная клятва, которую по традиции дали молодые люди, пообещав беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться на благо предприятия и активно участвовать в общественной жизни завода.

Генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов вручил каждому новичку памятную грамоту и подарок, а затем завершил мероприятие словами: «Я хочу, чтобы вы через много-много лет вспомнили это мгновение — „Посвящение в рабочие“ — и вспомнили это именно на территории нашего предприятия. Я желаю, чтобы ваша трудовая биография была неразрывно связана с Государственным Рязанским приборным заводом».