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Рязанский кожевенный завод открыл цех по производству интерьеров для автомобилей AURUS
Представители завода подписали соглашение с Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» о локализации производства интерьеров для отечественных автомобилей AURUS (проект «Кортеж») в четверг, 1 июля.

Рязанский кожевенный завод открыл цех по производству интерьеров для автомобилей AURUS. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Представители завода подписали соглашение с Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» о локализации производства интерьеров для отечественных автомобилей AURUS (проект «Кортеж») в четверг, 1 июля. Ранее предприятие разрабатывало и производило линейки натуральных кож высочайшего качества для салонов автомобилей представительского класса.

Локализация производства интерьеров на площадке «Русской кожи» стало логичным продолжением сотрудничества с ФГУП «НАМИ» и ООО «АУРУС» при поддержке Минпромторга. Главная цель сотрудничества — увеличение объемов поставок и локализация производства в России.

Работа над проектом «Кортеж» осуществляется при помощи инновационных разработок и современных технологий. При выходе на производственные мощности будет задействовано около 100 человек. Интерьеры планируют использовать для всей линейки автомобилей AURUS: седан, лимузин, внедорожник и MPV (минивен).

В 2022 году АО «Русская кожа» планирует начать серийные поставки для производства AURUS в Елабуге и для внутреннего конвейера ФГУП «НАМИ».