Рязанские школы оштрафовали на полмиллиона за санитарные нарушения в столовых

В течение девяти месяцев Роспотребнадзор проводил контрольно-надзорные мероприятия в 152 детских садах и 362 школах.

Рязанский Роспотребнадзор оштрафовал образовательные учреждения более чем на полмиллиона рублей за санитарные нарушения в столовых. Информация об этом в четверг, 18 ноября, появилась на сайте ведомства .

В течение девяти месяцев Роспотребнадзор проводил контрольно-надзорные мероприятия в 152 детских садах и 362 школах.

«При проверках применялись лабораторно-инструментальные методы исследований, были отобраны пробы готовых блюд — на микробиологические показатели, качество термической обработки, калорийность и полноту вложения, пищевые продукты — на микробиологические и санитарно-химические показатели, на показатели фальсификации, смывы с объектов окружающей среды на наличие бактерий группы кишечной палочки», — уточнили в ведомстве.

Среди выявленных нарушений оказались несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима, отсутствие маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды, ведение документации на пищеблоке и другие.

На ответственных лиц завели 129 дел об административном правонарушении и оштрафовали на 593 тысячи рублей.