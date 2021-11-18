\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 72.6 -0.22 19/11
ЦБ EUR 82.26 -0.1 19/11
Нал. USD 72.45 / 73.45 15:53
Нал. EUR 82.5 / 83.20 14:12
Новости
Публикации
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
1 час назад
193
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 2021 18:11
2 472
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 813
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 871
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские онкологи успешно прооперировали пациентку весом 135 килограммов
У 55-летней пациентки обнаружили злокачественное новообразование матки. Операция осложнялась лишним весом рязанки.

Рязанские онкологи успешно прооперировали пациентку весом 135 килограммов. Информация об этом в четверг, 18 ноября, появилась в группе регионального минздрава.

У 55-летней пациентки обнаружили злокачественное новообразование матки. Операция осложнялась лишним весом рязанки.

По словам главного внештатного онколога регионального минздрава Михаила Рязанцева, ожирение является значительным фактором риска возникновения рака.

«Так как все стероиды синтезируются в жировой ткани, при излишнем весе нарушается соотношение между эстрогеном и прогестероном, в пользу преобладания эстрогенного компонента. В свою очередь, эстрогены стимулируют гиперпластические процессы в органах-мишенях, в частности, в эндометрии и яичниках. Поэтому бесконтрольная гиперплазия приводит к возникновению злокачественной опухоли», — рассказал Михаил Рязанцев.

Несмотря на это, операция прошла успешно. В настоящее время врачи оценивают состояние пациентки удовлетворительно. Теперь ей предстоит лечение в отделении химиотерапии.