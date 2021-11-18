Рязанские онкологи успешно прооперировали пациентку весом 135 килограммов

У 55-летней пациентки обнаружили злокачественное новообразование матки. Операция осложнялась лишним весом рязанки.

Рязанские онкологи успешно прооперировали пациентку весом 135 килограммов. Информация об этом в четверг, 18 ноября, появилась в группе регионального минздрава.

У 55-летней пациентки обнаружили злокачественное новообразование матки. Операция осложнялась лишним весом рязанки.

По словам главного внештатного онколога регионального минздрава Михаила Рязанцева, ожирение является значительным фактором риска возникновения рака.

«Так как все стероиды синтезируются в жировой ткани, при излишнем весе нарушается соотношение между эстрогеном и прогестероном, в пользу преобладания эстрогенного компонента. В свою очередь, эстрогены стимулируют гиперпластические процессы в органах-мишенях, в частности, в эндометрии и яичниках. Поэтому бесконтрольная гиперплазия приводит к возникновению злокачественной опухоли», — рассказал Михаил Рязанцев.

Несмотря на это, операция прошла успешно. В настоящее время врачи оценивают состояние пациентки удовлетворительно. Теперь ей предстоит лечение в отделении химиотерапии.