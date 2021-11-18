Рязанцам напомнили об опасности курения в период пандемии

Сообщение опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Рязанское управление Роспотребнадзора напомнило об опасности курения в период пандемии. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства

По словам представителей Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 протекает в тяжелой форме. Так, курение ухудшает работу легких, и организму тяжелее бороться с заболеванием.

Отмечается, что употребление табачных изделий повышает риск заражения вирусом через рот — в частности, при курении сигарет.