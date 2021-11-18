Рязанца подозревают в краже музыкального центра и мультиварки из дачного дома

В Рязани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из дачных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 31-летняя рязанка. Она рассказала, что из её дачного дома похитили мультиварку и музыкальный центр. Окно было взломано.
Оперативники осмотрели дом и опросили местных жителей. Они выяснили, что к хищению причастен 36-летний мужчина, ранее судимый за кражи.
Ориентировку на розыск передали патрульным. Вскоре полицейские на остановке на улице Новоселов обратили внимание на мужчину, похожего на разыскиваемого. Им оказался тот самый 36-летний рецидивист. Его препроводили в отдел, где установили причастность к краже. Мужчину задержали.
На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК
В ходе расследования полицейские узнали, кому сбыли похищенную технику. Имущество изъяли.
Полицейские выяснили, что мужчина причастен к похожей краже из дачного дома 62-летнего жителя Рязанского района. Там через разбитое окно похитили мотокультиватор и бензотриммер. Имущество изъяли.