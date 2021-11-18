Роспотребнадзор: Правительство обсуждает ввод QR-кодов по уровню антител

Глава ведомства Анна Попова заявила об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Правительство России обсуждает введение QR-кодов по уровню антител. Об этом в среду, 17 ноября, заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова, пишет РИА Новости .

«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант ее решения», — рассказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что решение по этому вопросу «должно быть очень взвешенным».