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Путин предложил увеличить МРОТ на 8,6%
Уточняется, что в следующем году также увеличится минимальный размер оплаты труда.

Президент России Владимир Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили РИА Новости.

Тем самым МРОТ в России составит 12 654 рубля.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на тысячу рублей больше, чем сегодня», — сказал Путин на совещании.

Уточняется, что в следующем году также увеличится минимальный размер оплаты труда. Он вырастет на 8,6% и составит 13 890 рублей.