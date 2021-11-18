Представители РГАТУ стали призерами Всероссийского конкурса молодых изобретателей

Итоги были подведены в понедельник, 15 ноября.

В понедельник, 15 ноября, были подведены итоги Всероссийского конкурса молодых изобретателей и рационализаторов памяти профессора Евгения Сливинского, который проходил в дистанционном формате на базе Елецкого государственного университета имени Бунина.

Обязательным условием участия в конкурсе являлось наличие патента на изобретение или полезную модель, как результат научной деятельности молодых изобретателей. Конкурсная комиссия оценивала полученные работы по новизне, актуальности, апробации и коммерческому применению изобретений.

В 2021 году география участников оказалась весьма широкой — Орловский государственный университет имени Тургенева, Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева, Белорусский государственный аграрный технический университет, Мурманский государственный технический университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Огарева и многие другие образовательные и научные организации. Более 30 научных работ поступило на конкурс, в числе которых и работы молодых ученых Рязанского агротехнологического университета.

По итогам конкурса Ксения Наумцева, аспирант кафедры агрономии и агротехнологий, под руководством доктора биологических наук Дмитрия Виноградова победила в номинации «За практическую значимость».

Также, в рамках конкурса прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Высокоэффективные технологии в агропромышленном комплексе». В ней участвовали приняли аспирант кафедры агрономии и агротехнологий Кирилл Сазонкин, магистранты Дмитрий Лебедев и Марина Тишина, обучающиеся по направлению «Агрономия». За представленные на конференцию доклады студентам вручили сертификаты участников мероприятия.