Полицейские задержали скопинца, объявленного в федеральный розыск

Мужчину подозревают в совершении кражи.

Полицейские задержали скопинца, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани сотрудники органов обратили внимание на мужчину, совершавшего противоправные действия на улице Качевская. 28-летнего скопинца доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье «Мелкое хулиганство».

В полиции выяснилось, что мужчину подозревают в краже. Он скрывался от скопинских полицейских и его объявили в федеральный розыск.

Мужчину задержали. Его передадут инициаторам розыска.