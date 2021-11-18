Под Калининградом девятиклассник убил 15-летнего подростка

Тело ребенка нашли в канаве со множественными ножевыми ранениями.

Под Калининградом убили 15-летнего подростка. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил telegram-канал 112 .

Подросток пропал 16 ноября. Тревогу забила его мать и обратилась в полицию. 17 ноября тело ребенка нашли в канаве со множественными ножевыми ранениями. По данным следствия, предварительной причиной смерти стало удушение.

Убийцей оказался 17-летний знакомый погибшего. Школьник ранее был судим за грабежи, кражи и разбой. Летом 2021 года он освободился из колонии для несовершеннолетних.

На допросе он признался, что убил подростка из-за того, что якобы тот рассказал о совершенной краже полицейским.

В настоящее время этот мотив проверяют следователи.