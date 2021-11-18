«Почта России» предложила юным рязанцам поздравить Деда Мороза с днем рождения

«Почта России» рассказала, как оформить посылку, чтобы письмо до адресата дошло.

Рязанцам предложили отправить письмо с поздравлением Деду Морозу с днем рождения. «Почта России» рассказала, как оформить посылку, чтобы письмо до адресата дошло.

«Простую почтовую карточку можно купить в любом почтовом отделении, подписать ее и отправить без конверта. Если открытка большая, необычная и сделанная своими руками, то ее лучше отправить в конверте. Главное, чтобы письмо дошло до адресата, обязательно надо наклеить марку. Можно также просто написать обычное письмо Дедушке. Здесь, кроме конверта, марки и листа бумаги, придется еще пофантазировать над текстом. Подумайте, что можно рассказать и пожелать любимому волшебнику. Пишите аккуратно, чтобы Дед Мороз смог ваше письмо прочитать. В конверт можно вложить рисунок.», — рассказали в пресс-службе «Почты».

Для ответа на конверте необходимо правильно указать полный почтовый адрес с индексом. Отправить можно с любой точки России. В Рязани для этого установлен специальный ящик для писем Деду Морозу по адресу: улица Почтовая, дом 49.

«И самое главное: чтобы ваше послание дошло до именинника пишите без ошибок и разборчиво! Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, „Дом Деда Мороза“», — подчеркнули в пресс-службе

Справка:

День рождения Деда Мороза отмечается 18 ноября. Впервые праздник прошел в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», который реализует Правительство Вологодской области РФ совместно с Правительством Москвы. Великий Устюг официально признали вотчиной Дедушки Мороза в 1999 году. Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в период сильных холодов. Поскольку в Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта дата и стала официальным Днем рождения Деда Мороза.