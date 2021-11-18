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На пяти рязанских улицах в пятницу отключат свет
Отключения связаны с работами на воздушной линии.

На пяти рязанских улицах в пятницу, 19 ноября, отключат электричество. Объявление опубликовали на сайте мэрии.

С 9:30 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

  • 1-й проезд Гагарина, дома №№ 1, 2, 3, 5;
  • 1-й Осенний переулок, д. 2/2;
  • 2-й Осенний переулок, дома №№ 4, 6, 8;
  • улица Татарская, дома №№ 3, 4;
  • улица 1-я Железнодорожная, дома №№ 14 строение 1, 18, 18а.

Отключения связаны с работами на воздушной линии. Их будут проводить представители ООО «Возрождение».