На пяти рязанских улицах в пятницу отключат свет

Отключения связаны с работами на воздушной линии.

На пяти рязанских улицах в пятницу, 19 ноября, отключат электричество. Объявление опубликовали на сайте мэрии.

С 9:30 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

1-й проезд Гагарина, дома №№ 1, 2, 3, 5;

1-й Осенний переулок, д. 2/2;

2-й Осенний переулок, дома №№ 4, 6, 8;

улица Татарская, дома №№ 3, 4;

улица 1-я Железнодорожная, дома №№ 14 строение 1, 18, 18а.

Отключения связаны с работами на воздушной линии. Их будут проводить представители ООО «Возрождение».