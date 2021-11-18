На пяти рязанских улицах отключили воду
Ресурса не будет до 17:00.
На пяти рязанских улицах в четверг, 18 ноября, отключили холодную воду. Объявление опубликовано на сайте мэрии.
Ресурса не будет до 17:00 по адресам:
- улица Загородная, дома №№ 22 корпус 4, 22 корпус 5, 22 корпус 6, 22 корпус 7, 22 корпус 8;
- улица Спортивная, дома №№ 13, 10;
- Голенчинское шоссе, дом № 8;
- улица Гоголя, дома №№ 45, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47;
- улица Черновицкая, дом № 24 корпус 1.
Отключение связано с аварийными работами.