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На пяти рязанских улицах отключили воду
Ресурса не будет до 17:00.

На пяти рязанских улицах в четверг, 18 ноября, отключили холодную воду. Объявление опубликовано на сайте мэрии.

Ресурса не будет до 17:00 по адресам:

  • улица Загородная, дома №№ 22 корпус 4, 22 корпус 5, 22 корпус 6, 22 корпус 7, 22 корпус 8;
  • улица Спортивная, дома №№ 13, 10;
  • Голенчинское шоссе, дом № 8;
  • улица Гоголя, дома №№ 45, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47;
  • улица Черновицкая, дом № 24 корпус 1.

Отключение связано с аварийными работами.