А что в кино? «Последняя дуэль», «Небо» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Историческая драма Ридли Скотта «Последняя дуэль» основана на реальных событиях из истории Франции XIV века и рассказывает о поединке нормандского рыцаря Жана де Карружа с Жаком Ле Гри.

Российский фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова также основан на реальных событиях — инциденте с российскими военными летчиками в Сирийской Арабской Республике 2015 года.

Фильм «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти Канзас Ивнинг Сан» режиссера Уэса Андерсона впервые был представлен публике на 74-м Каннском кинофестивале.

Еще одна новинка недели, призер сразу нескольких кинофестивалей — фильм «Король Ричард» режиссера Рейнальдо Маркуса Грина с Уиллом Смитом в главной роли.

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