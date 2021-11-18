25-летней жительнице Касимова потребовалась помощь в лечении рака

У девушки выявили «Рак тела и субкардиального отдела желудка, метастазы в парагастральные лимфоузлы».

25-летней жительнице Касимова Наталье Кособреевой потребовалась помощь в лечении рака. Об этом мать девушки Любовь Кособреева рассказала на странице в соцсети ВКонтакте.

По словам женщины, Наталье Кособреевой поставили диагноз «Рак тела и субкардиального отдела желудка, метастазы в парагастральные лимфоузлы» в 2020 году. Её направили на лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Девушке назначили периоперационная химиотерапия до и после операции. Ей удалили желудок с группой лимфоузлов.

В марте 2021 года Кособреевой дали II группу инвалидности. Её мать отметила, что девушке становилось лучше и она проходила обследования.

«В сентябре этого года состояние стало ухудшаться. Дважды лежала в больницах. По заключению УЗИ было обнаружено опухолевидное образование в околопупочной области», — написала Любовь Кособреева. Сейчас молодая жительница Касимова проходит курсы химиотерапии. У неё выявили жидкость в тазовой области. Девушке назначили обезболивающее «Фентанил».

«Нужно проходить контрольные обследования (некоторые анализы и исследования платные, так как на бесплатные нужно ждать очереди, а это очень долго). Требуется особенное питание Nutridrink по рекомендации врачей (жидкая, готовая к употреблению, высокобелковая, высококалорийная смесь, обогащенная витаминами группы В, С, Е и микроэлементами (хром, селен, медь), которые обеспечивают антиоксидантный эффект, одна бутылочка ~ 250 рублей, а их нужно 3-5 в день), билеты, проживания и прочее», — написала Любовь Кособреева. Она отметила, что для ее семьи это большие расходы.

Подробную историю болезни можно изучить на странице Любови Кособреевой.

Реквизиты для помощи:

ПАО СБЕРБАНК

Номер карты: 546+7 (940) 004-09-57693

Номер счёта: 40817810240014843219

Наталья Михайловна К.