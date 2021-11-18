\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 72.6 -0.22 19/11
ЦБ EUR 82.26 -0.1 19/11
Нал. USD 72.75 / 73.75 16:31
Нал. EUR 82.6 / 83.45 16:31
Новости
Публикации
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
6 часов назад
354
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
2 611
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 909
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 983
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
25-летней жительнице Касимова потребовалась помощь в лечении рака
У девушки выявили «Рак тела и субкардиального отдела желудка, метастазы в парагастральные лимфоузлы».

25-летней жительнице Касимова Наталье Кособреевой потребовалась помощь в лечении рака. Об этом мать девушки Любовь Кособреева рассказала на странице в соцсети ВКонтакте.

По словам женщины, Наталье Кособреевой поставили диагноз «Рак тела и субкардиального отдела желудка, метастазы в парагастральные лимфоузлы» в 2020 году. Её направили на лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Девушке назначили периоперационная химиотерапия до и после операции. Ей удалили желудок с группой лимфоузлов.

В марте 2021 года Кособреевой дали II группу инвалидности. Её мать отметила, что девушке становилось лучше и она проходила обследования.

«В сентябре этого года состояние стало ухудшаться. Дважды лежала в больницах. По заключению УЗИ было обнаружено опухолевидное образование в околопупочной области», — написала Любовь Кособреева. Сейчас молодая жительница Касимова проходит курсы химиотерапии. У неё выявили жидкость в тазовой области. Девушке назначили обезболивающее «Фентанил».

«Нужно проходить контрольные обследования (некоторые анализы и исследования платные, так как на бесплатные нужно ждать очереди, а это очень долго). Требуется особенное питание Nutridrink по рекомендации врачей (жидкая, готовая к употреблению, высокобелковая, высококалорийная смесь, обогащенная витаминами группы В, С, Е и микроэлементами (хром, селен, медь), которые обеспечивают антиоксидантный эффект, одна бутылочка ~ 250 рублей, а их нужно 3-5 в день), билеты, проживания и прочее», — написала Любовь Кособреева. Она отметила, что для ее семьи это большие расходы.

Подробную историю болезни можно изучить на странице Любови Кособреевой.

Реквизиты для помощи:

ПАО СБЕРБАНК

Номер карты: 546+7 (940) 004-09-57693

Номер счёта: 40817810240014843219

Наталья Михайловна К.