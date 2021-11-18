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22-летнюю рязанку подозревают в краже часов за 100 тысяч рублей
Красивый аксессуар девушка приметила в салоне красоты.

22-летнюю рязанку подозревают в краже дорогих наручных часов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Об инциденте в полицию рассказала 26-летняя рязанка. Она сообщила, что после посещения солярия у нее пропали наручные часы. Девушка сказала, что, вернувшись в салон, она не увидела в кабинке своего аксессуара. Сотрудники заведения отметили, что ни о каких находках не слышали. Рязанка отметила, что часы стоят более 100 тысяч рублей.

По учетным записям полицейские установили время, когда аксессуар пропал, а также личности посетителей. Они проверили и работников салона. Полицейские узнали, кто был в кабинке солярия после пострадавшей. Они нашли эту женщину. У нее дома правоохранители нашли похищенные часы. Имущество изъяли.

По предварительным данным, 26-летняя рязанка, одевшись после процедуры, забыла часы в кабинке и ушла. Зашедшая за ней посетительница увидела аксессуар и забрала его себе. Дома девушка хотела оставить часы себе, но, узнав их цену, решила продать их.

На 22-летнюю рязанку завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.