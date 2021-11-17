Юрист рассказал за какие «несерьезные нарушения ПДД» могут лишить «прав»

Лишиться права управления транспортным средством можно за заезд задним ходом под «кирпич», обгон с заездом на трамвайные пути или за сбитый столбик у супермаркета.

Юрист рассказал за какие «несерьезные нарушения ПДД» могут лишить «прав». Об этом сообщило агентство «Прайм».

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Прафенон» Павел Уткин рассказал, что если у водителя нет штрафов и он не привлекался по каким-либо статьям КоАП, то есть вероятность, что его наказание смягчат до денежного штрафа.

За заезд задним ходом под «кирпич» водитель может либо заплатить штраф в 5 000 рублей, либо лишиться права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев. За такое повторное нарушение можно лишиться «прав» уже на год.

Обгон с выездом на трамвайные пути попадает под статью 12.15 КоАП, по которому также можно заплатить штраф или лишиться «прав».

Также юрист отметил, что лишиться «прав» на срок от года до полутора можно сбив или помяв столбик у супермаркета.

«Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать — иначе вступит в действие часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», — добавил Уткин.