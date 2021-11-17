В рязанском минздраве не смогли назвать сроки поступления «Спутника Лайт»

Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время в прививочных пунктах в достаточном количестве есть лишь вакцина «ГамКовидВак».

Министерство здравоохранения Рязанской области подало заявку на поставку в регион «Спутника Лайт». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, 15 ноября, в соцсети «Вконтакте».

Уточняется, что также были поданы заявки на поставку «ЭпиВак» и «КовиВак». В настоящее время в прививочных пунктах в достаточном количестве есть лишь вакцина «ГамКовидВак».

«В регионе есть в достаточном количестве вакцина „ГамКовидВак“. Мы регулярно подаем заявки на все виды вакцин и ожидаем поставку в регион „ЭпиВак“, „КовиВак“, „Спутник Лайт“. Отметим, что вакцина поставляется во все регионы централизованно из федерального центра. О поступлении нам будет известно за один-два дня», — говорится в сообщении.