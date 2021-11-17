В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 264 человека

Всего с начала пандемии зафиксировано 52 286 случаев заболевания.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 264 человека. Об этом сообщили в среду, 17 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 52 286 случаев заболевания.

За сутки выздоровели 84 человека, всего с начала пандемии — 43 895. Умерли за сутки 19 человек, всего — 1 717.

В России за сутки заболели 36 626 человек, всего — 9 182 538. Выздоровели за сутки 36 388 человек, всего 7 882 836. Умерли за сутки 1 247 человек, всего — 259 084.