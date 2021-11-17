\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
Чтв, 18
Птн, 19
ЦБ USD 72.82 0.26 18/11
ЦБ EUR 82.36 -0.16 18/11
Нал. USD 72.3 / 73.55 15:46
Нал. EUR 85.45 / 82.50 15:46
Новости
Публикации
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
Вчера 18:11
1 611
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 212
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 226
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
4 904
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области пройдет региональное родительское собрание
Оно приурочено к всероссийскому дню правовой помощи детям.

В Рязанской области пройдет родительское собрание. Информация об этом во вторник, 16 ноября, появилась в официальной группе региона.

Родительское собрание пройдет в онлайн-режиме в пятницу, 19 ноября, в 16:00. Оно приурочено к всероссийскому дню правовой помощи детям.

В прямом эфире специалисты проведут консультации по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Особое внимание уделят детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, усыновителям, а также детям-инвалидам и их родителям.

Свои вопросы рязанцы могут написать в комментариях под постом или во время трансляции.