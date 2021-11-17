В Рязанской области пройдет региональное родительское собрание

Оно приурочено к всероссийскому дню правовой помощи детям.

В Рязанской области пройдет родительское собрание. Информация об этом во вторник, 16 ноября, появилась в официальной группе региона.

Родительское собрание пройдет в онлайн-режиме в пятницу, 19 ноября, в 16:00. Оно приурочено к всероссийскому дню правовой помощи детям.

В прямом эфире специалисты проведут консультации по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Особое внимание уделят детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, усыновителям, а также детям-инвалидам и их родителям.