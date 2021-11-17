В Рязани в 2022 году на финансирование социальной сферы выделят почти 10 миллиардов рублей

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты рязанской гордумы рассмотрели проект бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты рязанской гордумы рассмотрели проект бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

На социальную сферу в 2022 году направят 9 млрд 989 млн рублей, или 74,1% от общего объема расходов. Большую часть средств (85,6%) выделят на финансирование сферы образования. 6 млрд 498 млн рублей составят расходы на оплату труда работников социальной сферы. Для содержания яслей на улицах Бугровка и Бирюзова, а также пристроек к действующим детским садам и нового корпуса школы искусств № 7 на улице Новоселов выделят 97,4 млн рублей.

Расходы на питание в образовательных учреждениях составят 647 млн рублей, это больше уровня 2021 года на 63,1 млн рублей. На капитальный ремонт объектов социальной сферы предусмотрено 70,3 млн. рублей, на приобретение оборудования — 68,6 млн. рублей.

Средства выделят на финансирование и софинансирование строительства нового здания школы № 28, школ и детских садов в Кальном, Семчине, а также школы в районе ЖК «Олимпийский».

Также депутаты рассмотрели и одобрили вопрос об установлении мемориальной доски. Прокуратура Рязанской области хочет установить за счет собственных средств на фасаде здания № 81 по улице Введенской мемориальную доску в память о прокуроре Рязанской области Венеамине Гераськине. Окончательное решение примут на заседании гордумы.