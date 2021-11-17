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В Рязани на празднование Нового года и Рождества потратят 2,8 миллионов
Об этом стало известно на заседании комитета по социальным вопросам гордумы.

Рязанские власти планируют выделить 2,8 миллионов рублей на празднование Нового года и Рождества. Об этом стало известно в среду, 17 ноября, на заседании комитета по социальным вопросам гордумы.

Также депутаты рассмотрели проект бюджета на следующие праздники: на День города выделят 2,1 млн рублей, на 77-летие Победы в Великой Отечественной войне — 1,4 млн рублей, а на Фестивальное лето на Почтовой уйдет 0,6 млн рублей.