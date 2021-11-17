В Рязани и Касимове полиция задержала двух женщин, находящихся в розыске

Сообщается, что задержанных передадут инициаторам розыска.

В Рязани и Касимове полиция задержала двух женщин, находящихся в розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Советском районе Рязани задержали 35-летнюю рязанку, которую подозревают в краже (часть 1 статья 158 УК). Женщину объявили в федеральный розыск за то, что она пыталась скрыться от следствия.

В Касимове полицейские задержали 32-летнюю гражданку одной из стран СНГ. Женщина скрывалась от правоохранительных органов своего государства. Ранее против нее возбудили уголовное дело за уклонение от выплат средств на содержание ребенка. Ее объявили в межгосударственный розыск.

Сообщается, что задержанных передадут инициаторам розыска.