В России создали препарат для лечения коронавируса

Лекарство нейтрализует в том числе «дельта» и «гамма» варианты. Его высокая эффективность доказали лабораторные испытания.

В России создали препарат для лечения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Директор института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий рассказал, что специалисты института разработали препарат на основе моноклональных антител, которые обезвреживают коронавирус.

По словам ученого, лекарство нейтрализует в том числе «дельта» и «гамма» варианты. Его высокая эффективность доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.

«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», — заключил Макаров.