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В России скончался последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов
Он умер на 81-м году жизни.

В России скончался академик РАН Игорь Денисов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

Игорь Денисов являлся последним министром здравоохранения СССР, академиком РАН. Ему было 80 лет.

«С прискорбием сообщаем, что на 81-м году жизни скончался выдающийся советский и российский государственный деятель, организатор здравоохранения, последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Николаевич Денисов», — говорится в сообщении.

Как журналистам сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, Игорь Денисов всю жизнь посвятил работе врача. Он прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР.

«Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины… Разделяем скорбь и тяжесть утраты», — говорится в соболезновании.

С Игорем Денисовым простятся в пятницу, 19 ноября, в Москве.

Фото РИА Новости