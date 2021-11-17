В Пронском районе сгорели три дома

Возгорание тушили семь пожарный расчетов. На пожаре никто не пострадал.

В Пронском районе сгорели три дома. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел вечером во вторник, 16 ноября, в селе Октябрьском. На улице Большой вначале загорелся дом пожилого мужчины, от него огонь перекинулся на два соседних дома. В одном из них проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Они смогли эвакуироваться.

На пожаре никто не пострадал. Возгорание тушили семь пожарных расчетов — три из Пронска, по одному из Новомичуринска, Орловской муниципальной части, Скопинского и Михайловского районов.

Пожарные отметили, что во время начала и тушения пожара хозяин дома, где началось возгорание, спал.