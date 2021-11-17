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В Касимовском районе поймали 23-летнего нетрезвого водителя
Нарушителя обнаружили в поселке Ламша.

В Касимовском районе поймали 23-летнего нетрезвого водителя. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя обнаружили в поселке Ламша. Там госавтоинспекторы остановили автомобиль Lada Priora для проверки водителя. При общении с ним полицейские заподозрили, что он нетрезв — на это указывали характерные признаки алкогольного опьянения. Это же подтвердил алкотестер — у водителя обнаружили 0,824 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управление транспортным средством и составили на него административные материалы.