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В автокатастрофе погибла семья сестры бывшей футболистки «Рязани-ВДВ»
По данным ТАСС, 16 ноября, в Чусовском районе Пермского края «Камаз» выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Fluence. В легковушке находились мужчина и женщина, а также годовалый ребенок. Все они погибли.

В автокатастрофе погибла семья сестры бывшей футболистки «Рязани-ВДВ» Любови Кипятковой. Об этом в среду, 17 ноября, сообщала пресс-служба ЖФК «Звезда-2005», за который она выступает в настоящее время.

По данным ТАСС, 16 ноября, в Чусовском районе Пермского края КамАЗ выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Fluence. В легковушке находились мужчина и женщина, а также годовалый ребенок. Все они погибли.

Также отрабатывается версия, что ДТП спровоцировал третий автомобиль, который резко перестроился перед грузовиком.