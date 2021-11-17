Умерла экс-преподаватель РГУ Лидия Кривцова

Лидия Кривцова скончалась в ночь на среду, 17 ноября, на 75-м году жизни после продолжительной болезни.

Умерла экс-преподаватель РГУ Лидия Кривцова. Об этом сообщил заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования университета Алексей Водорезов на своей странице «ВКонтакте».

Лидия Кривцова скончалась в ночь на среду, 17 ноября, на 75-м году жизни после продолжительной болезни. С 1992 года работала в РГУ старшим преподавателем на естественно-географическом факультете.

Лидию Кривцову похоронят в четверг, 18 ноября. Сбор желающих поехать на кладбище в 13:00 у нового здания БСМП на улице Островского.