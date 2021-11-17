Умер почетный краевед Ряжского района Владимир Мазалов

Почетный гражданин Ряжска Владимир Мазалов умер во вторник, 16 ноября.

Умер почетный краевед Ряжского района Владимир Мазалов. Об этом сообщили в группе администрации Ряжского района.

Почетный гражданин Ряжска Владимир Мазалов умер во вторник, 16 ноября.

Мазалов был членом союза журналистов России.

Он пришел работать в районную газету в качестве фотокорреспондента в 1974 году.

Владимир Мазалов является одним из авторов Ряжской энциклопедии, он вел активную работу по изучению истории родного края.