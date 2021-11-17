\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
Чтв, 18
Птн, 19
ЦБ USD 72.56 0.29 17/11
ЦБ EUR 82.52 -0.25 17/11
Нал. USD 72.50 / 73.55 10:55
Нал. EUR 82.05 / 82.95 11:00
Новости
Публикации
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
Вчера 18:11
1 232
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 087
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 094
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
4 786
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер почетный краевед Ряжского района Владимир Мазалов
Почетный гражданин Ряжска Владимир Мазалов умер во вторник, 16 ноября.

Умер почетный краевед Ряжского района Владимир Мазалов. Об этом сообщили в группе администрации Ряжского района.

Почетный гражданин Ряжска Владимир Мазалов умер во вторник, 16 ноября.

Мазалов был членом союза журналистов России.

Он пришел работать в районную газету в качестве фотокорреспондента в 1974 году.

Владимир Мазалов является одним из авторов Ряжской энциклопедии, он вел активную работу по изучению истории родного края.