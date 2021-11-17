Умер почетный краевед Ряжского района Владимир Мазалов
Почетный гражданин Ряжска Владимир Мазалов умер во вторник, 16 ноября.
Умер почетный краевед Ряжского района Владимир Мазалов. Об этом
Почетный гражданин Ряжска Владимир Мазалов умер во вторник, 16 ноября.
Мазалов был членом союза журналистов России.
Он пришел работать в районную газету в качестве фотокорреспондента в 1974 году.
Владимир Мазалов является одним из авторов Ряжской энциклопедии, он вел активную работу по изучению истории родного края.