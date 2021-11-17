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Телеведущий Дмитрий Дибров назвал идиотами 80% зрителей
Он также заявил, что телевидение вернулось к уровню 70-80-х годов прошлого века.

Ведущий на Первом канале «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров назвал 80% зрителей идиотами. Об этом он заявил в интервью «Экспресс газете».

«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей — идиоты, тогда как 20% — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить. Так было и тогда. Особенность той поры — мы не думали о деньгах», — сказал ведущий.

Дибров также заявил, что он заслуживает ту зарплату, которую получает на телевидении — это примерно 50 тысяч долларов. Аргументирует он это тем, что экране телевизора он с шестилетнего возраста и уже давно сделал себе имя.

Фото Первого канала