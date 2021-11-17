Телеканал «Муз-тв» оштрафовали за гей-пропаганду

Федеральный телеканал оштрафовали по части 2 статьи 6.21 КоАП на один млн рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств.

Телеканал «Муз-тв» оштрафовали за гей-пропаганду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Федеральный телеканал оштрафовали по части 2 статьи 6.21 КоАП на один млн рублей за пропаганду отношений секс-меньшинств.

В июне на вручении премии канала певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в окружении полуголых мужчин, а сами вели себя как влюбленная пара. Роскомнадзор увидел в их действиях «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Согласно административному кодексу за правонарушение предусмотрен штраф или приостановка работы на срок до 90 суток.